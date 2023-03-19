Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український актор, який прославився завдяки серіалу "Країна У" та "Одного разу під Полтавою", а тепер став зіркою шоу "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається. Юрій має дружину - танцівницю Вікторію, яка йому народила дочку Лізу. Дівчинка вже ходить до школи та радує батьків своїми талантами.

Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу дружина Ткача показала дочку, що підросла, з якою гуляла на вулиці і ласувала солодощами. Поруч із ними був собака-такса.

"Щастя, бути поряд з тобою... Малятко-Лізі", - написала Вікторія.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Юрія Ткача та дружину Євгена Кошового Ксенію, а також написали коментарі під публікацією Вікторії в Інстаграм:

"Красуні";

"Щастя у кожному моменті!".

А до цього Вікторія розповіла про побачення, яке мала її дочка.

"Сьогодні у Лізі перше дитяче побачення.

Зі справжніми дитячими почуттями.

такими чистими, світлими))", - написала дружина Ткача.

Нагадаємо, Ткач із "Квартал 95" зіграв роль Бориса Джонсона, українці у захваті: відео

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Також Politeka повідомляла, що Ткач із "Квартал 95" звернувся до красуні-дружини в річницю.