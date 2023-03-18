Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою" с Ириной Сопонару. Теперь звездный дуэт покоряет сцену "Вечернего квартала", став очень успешными. А теперь Ирина решила анонсировать будущий выпуск "Объединенного Квартал", где Юрий стал Борисом Джонсоном, в своем Инстаграм.

"Это я показываю Юрчику анонс нового Единого Квартала!

И с вами поделюсь))", - написала Ирина в публикации, где Ткач был в образе экс-премьера Великобритании Джонсона.

Также Юрий решил поделился видео, где был маленький кусочек их сценки, которую он с Ириной Сопонару сделали.

"Ирина, здравствуйте";

"Обязательно договорились, принцесса, удачного хорошего настроения, Иришка, солнце";

"Супер. Жду".

А до этого Сопонару поздравила украинок с 8 марта. Звезда появилась для этого вместе с Дмитрием Монатиком.

"Мы с Димой, поздравляем всех женщин Украины с праздником! Желаем вам быть сильными и несгибаемыми, нежными и пылкими, красивыми и вдохновенными. Когда я слушаю песни Монатика о любви, то у меня всегда впечатление будто бы это обо мне))) Всегда себе думаю, ну как так, как он знает?)))", - написала Ирина.

Напомним, Сопонару показала "тигриц" из "Женского квартала" перед концертом

А еще Politeka сообщала, что Сопонару из "Женского квартала" рассказала, будет ли продолжение популярного сериала

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару обрадовалась, что у нее нет детей