Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который прославился благодаря сериалу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою", а теперь стал звездой шоу "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее. У Юрия есть жена - танцовщица Виктория, которая ему родила дочь Лизу. Девочка уже ходит в школу и радует родителей своими талантами.
Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз жена Ткача показала подросшую дочь, с которой гуляла на улице и лакомилась сладостями. Рядом с ними была собака-такса.
"Счастье, быть рядом с тобой...Малышка-Лизи", - написала Виктория.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Юрия Ткача и жену Евгения Кошевого Ксению, а также написали комментарии под публикацией Виктории в Инстаграм:
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"Красотки";
"Счастье в каждом моменте!".
А до этого Виктория рассказала о свидании, которое было у ее дочери.
"Сегодня в Лиге первое детское свидание.
С настоящими детскими чувствами.
такими чистыми, светлыми))", - написала жена Ткача.
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