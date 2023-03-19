Євген Клопотенко розповів, що наші предки готували м'ясні крученики дуже рідко і у великі свята у проміжках між постами.

Крученики чи завиванці — українська страва з м'яса чи риби та овочів. У тоненькі шматочки відбитого м'яса загортається начинка. Сама начинка може бути будь-якою: гриби, чорнослив, сир, морква та інші продукти.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт кручеників із начинкою із сала та часнику.

Євген Клопотенко розповів, що наші предки готували м'ясні крученики дуже рідко і у великі свята у проміжках між постами. Зараз крученики можуть бути як святковою стравою, так і щоденною. Головний секрет у начинці, яку пропонує кулінар.

Що потрібно:

250 г свинячої вирізки

100 г жиру

1 зубчик чеснока

щіпка чебрецю

10-12 гілочок свіжого кропу

50 г борошна

50 г манної крупи

2-3 ст. л. соняшникової олії

1 яйце

сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1. Кожен шматочок свинячої вирізки накрийте харчовою плівкою та відбийте, а потім натріть до смаку сіллю та перцем.

2. Візьміть сало і наріжте на невеликі шматочки, перекладіть у чашу блендера, додайте зубчик часнику та кріп. Також додайте щіпку чебрецю. Усі інгредієнти перебийте у однорідну масу.

3. Тепер беріть відбивну з м'яса, посередині викладайте ковбаску із сала та зелені та акуратно загортайте, а кінці пришеміть зубочисткою.

4. Готуйте паніровку: миску з борошном, миску зі збитим яйцем та миску з манною крупою. Спочатку крученики необхідно обваляти в муці, потім опустити в яйце і запанувати в манній крупі.

5. Спочатку обсмажте їх на сковороді до золотистої скоринки, а потім запікайте в духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.

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