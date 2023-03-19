Крученики или завиванцы — украинское блюдо из мяса или рыбы, и овощей. В тоненькие кусочки отбитого мяса заворачивается начинка. Сама начинка может быть любой: грибы, чернослив, сыр, морковка и другие продукты.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт кручеников с начинкой из сала и чеснока.
Евгений Клопотенко рассказал, что наши предки готовили мясные крученики очень редко и по большим праздникам в промежутках между постами. Сейчас же крученики могут быть как праздничным блюдом, так и ежедневным. Главный секрет в начинке, которую предлагает кулинар.
Что потребуется:
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Как приготовить:
1. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и отбейте, а затем натрите по вкусу солью и перцем.
2. Возьмите сало и нарежьте на небольшие кусочки, переложите в чашу блендера, добавте зубчик чеснока и укроп. Также добавьте щепотку тимьяна. Все ингредиенты перебейте в однородную массу.
3. Теперь берите отбивную из мяса, посередине выкладывайте колбаску из сала и зелени и аккуратно заворачивайте, а конце пришемите зубочисткой.
4. Готовьте панировку: миску с мукой, миску со взбитым яйцом и миску с манной крупой. Сначала крученики необходимо обвалять в муке, затем опустить в яйцо и запанировать в манной крупе.
5. Сначала обжарте их на сковороде до золотистой корочки, а потом запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
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