Евгений Клопотенко рассказал, что наши предки готовили мясные крученики очень редко и по большим праздникам в промежутках между постами.

Крученики или завиванцы — украинское блюдо из мяса или рыбы, и овощей. В тоненькие кусочки отбитого мяса заворачивается начинка. Сама начинка может быть любой: грибы, чернослив, сыр, морковка и другие продукты.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт кручеников с начинкой из сала и чеснока.

Евгений Клопотенко рассказал, что наши предки готовили мясные крученики очень редко и по большим праздникам в промежутках между постами. Сейчас же крученики могут быть как праздничным блюдом, так и ежедневным. Главный секрет в начинке, которую предлагает кулинар.

Что потребуется:

250 г свиной вырезки

100 г сала

1 зубчик чеснока

щепотка тимьяна

10-12 веточек свежего укропа

50 г муки

50 г манной крупы

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Каждый кусочек свиной вырезки накройте пищевой пленкой и отбейте, а затем натрите по вкусу солью и перцем.

2. Возьмите сало и нарежьте на небольшие кусочки, переложите в чашу блендера, добавте зубчик чеснока и укроп. Также добавьте щепотку тимьяна. Все ингредиенты перебейте в однородную массу.

3. Теперь берите отбивную из мяса, посередине выкладывайте колбаску из сала и зелени и аккуратно заворачивайте, а конце пришемите зубочисткой.

4. Готовьте панировку: миску с мукой, миску со взбитым яйцом и миску с манной крупой. Сначала крученики необходимо обвалять в муке, затем опустить в яйцо и запанировать в манной крупе.

5. Сначала обжарте их на сковороде до золотистой корочки, а потом запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

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