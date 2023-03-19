Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно телеведуча вирішила відновити зйомки шоу "Lемаршрутка". Тепер з'явився анонс на офіційній сторінці телеканалу, де Леся розповіла про ухвалене рішення.

"У мій притулок приїжджало багато людей з різних міст України. Херсон, Охтирка, Чернігів, Краматорськ... Їхні історії неможливо було слухати без сліз – розповіді про те, що зробили окупанти з нашими містами та людьми. Після того, як ЗСУ прогнали російську з Київської області, я набрала продюсера "LeМаршрутки", щоб обговорити цю ідею. Він мені сказав, що маршрутка потрапила під обстріл і розбита, сумніви відразу зникли. Я прийняла рішення ремонтувати намиста і виїжджати на зйомки! Бо те, що наробила російська, повинні бачити як українці, так і весь світ!" - поділилася Леся.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Миколаївський зоопарк";

"Чекаю нового сезону з нетерпінням. Дякую Леся за те, що ви робите";

".Вас вітає. Херсонська область" – сльози на очах через цей напис. Як я чекаю на "Луганську область" на жовто-блакитному тлі".

Нагадаємо, Нікітюк висміяла хейтерів і чесно показала, як насправді збільшувала губи.

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт пиріжків, який йому розкрила Леся Нікітюк

Також Politeka писала, що Нікітюк наочно продемонструвала цинізм росіян у Херсоні.