Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно телеведуча вирішила відновити зйомки шоу "Lемаршрутка". Тепер з'явився анонс на офіційній сторінці телеканалу, де Леся розповіла про ухвалене рішення.
"У мій притулок приїжджало багато людей з різних міст України. Херсон, Охтирка, Чернігів, Краматорськ... Їхні історії неможливо було слухати без сліз – розповіді про те, що зробили окупанти з нашими містами та людьми. Після того, як ЗСУ прогнали російську з Київської області, я набрала продюсера "LeМаршрутки", щоб обговорити цю ідею. Він мені сказав, що маршрутка потрапила під обстріл і розбита, сумніви відразу зникли. Я прийняла рішення ремонтувати намиста і виїжджати на зйомки! Бо те, що наробила російська, повинні бачити як українці, так і весь світ!" - поділилася Леся.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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