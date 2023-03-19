Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно телеведущая решила возобновить съемки шоу "LеМаршрутка". Теперь появился анонс на официальной страничке телеканала, где Леся рассказала о принятом решении.

"В мое убежище приезжало много людей из разных городов Украины. Херсон, Ахтырка, Чернигов, Краматорск…Их истории невозможно было слушать без слез – рассказы о том, что сделали оккупанты с нашими городами и людьми. После того, как ВСУ прогнали русскую из Киевской области, я набрала продюсера «LeМаршрутки», чтобы обсудить эту идею. Он мне сказал, что маршрутка попала под обстрел и разбита, сомнения сразу исчезли. Я приняла решение ремонтировать бус и выезжать на съемки! Ибо то, что наделала русская, должны видеть как украинцы, так и весь мир!", - поделилась Леся.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Николаевский зоопарк";

"Жду нового сезона с нетерпением. Спасибо Леся за то что вы делаете";

".Вас приветствует. Херсонская область" – слезы на глазах из-за этой надписи. Как я жду "Луганскую область" на желто-голубом фоне".

Напомним, Никитюк высмеяла хейтеров и честно показала, как на самом деле увеличивала губы

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт пирожков, который ему раскрыла Леся Никитюк

Также Politeka писала, что Никитюк наглядно продемонстрировала цинизм россиян в Херсоне