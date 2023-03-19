Знана українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зібрала головні новини за 388 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що в Україні успішно протезували першу дитину, яка отримала ампутацію внаслідок бойових дій (відео 1 - щоб подивитися кадри, просскрольте новину до кінця). В будинок, де жила 9-річна Марина, прилетів снаряд.

Сили оборони напередодні відбіли атаки росіян у північній частині Бахмуту – повідомляють у генштабі - водночас, місто лишається епіцентром бойових дій. Двоє польських волонтерів, які везли туди допомогу, отримали поранення.

Міністерство оборони показало навчання українських військових на танках Challenger 2 (відео 3).

18 березня була сумна річниця 9 років анексії Криму. Її в дивний спосіб відзначали на морському узбережжі (відео 4), а на окупований півострів приїхав фігурант справи Міжнародного кримінального суду путін. Росіяни на ордер на арешт путіна відреагували доволі інфантильно (відео 5), а у Вільнюсі нагадують путіну, що Гаага вже чекає (фото 6).

Росіяни напередодні вночі вдарили по одному з житлових комплексів Запоріжжя. Влучили в ресторан – у квартирах вибито 240 вікон (фото 7). Крім того, двоє людей загинули від обстрілу Краматорська.

Також Марічка Падалко розповіла про очікувані кадрові зміни – новим міністром освіти може стати Оксен Лісовий, директор Національного центру Мала академія наук, нині доброволець 95 бригади (фото 8).

В Новій Каховці на концерт Кобзона відправився колаборант Сергій Москаленко (фото 9). Після приходу росіян він став «начальником СІЗО» і облаштував там катівню, але напередодні партизани влаштували йому «бавовну».

Британський актор Том Гіддлстон прочитав переклад вірша Сергія Жадана на читаннях у Лондоні, що відбулося в Королівському національному театрі (відео 10). Організатори збирали кошти на гуманітарні потреби України.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.