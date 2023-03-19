На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что в Украине успешно протезировали первого ребенка, который получил ампутацию в результате боевых действий (видео 1 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца). В дом, где жила 9-летняя Марина, прилетел снаряд.

Силы обороны накануне отразили атаки россиян в северной части Бахмута – сообщают в генштабе - в то же время город остается эпицентром боевых действий. Двое польских волонтеров, которые везли туда помощь, получили ранения.

Министерство обороны показало обучение украинских военных на танках Challenger 2 (видео 3).

18 марта была печальная годовщина 9 лет аннексии Крыма. Ее странным образом отмечали на морском побережье (видео 4), а на оккупированный полуостров приехал фигурант дела Международного уголовного суда путин. Россияне на ордер на арест путина отреагировали достаточно инфантильно (видео 5), а в Вильнюсе напоминают путину, что Гаага уже ждет (фото 6).

Россияне накануне ночью ударили по одному из жилых комплексов Запорожья. Попали в ресторан – в квартирах выбито 240 окон (фото 7). Кроме того, два человека погибли от обстрела Краматорска.

Также Маричка Падалко рассказала об ожидаемых кадровых изменениях – новым министром образования может стать Оксен Лисовый, директор Национального центра Малая академия наук, ныне доброволец 95 бригады (фото 8).

В Новой Каховке на концерт Кобзона отправился коллаборант Сергей Москаленко (фото 9). После прихода россиян он стал «начальником СИЗО» и обустроил там застенку, но накануне партизаны устроили ему «хлопок».

Британский актер Том Гиддлстон прочитал перевод стихотворения Сергея Жадана на чтениях в Лондоне, состоявшихся в Королевском национальном театре (видео 10). Организаторы собирали средства на гуманитарные нужды Украины.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.