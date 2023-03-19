Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом простого и очень вкусного завтрака.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить оладушки с бананом.

"Нежные и легкие в приготовлении оладьи с бананом и ягодами - просто идеальны для выходного дня. Я сама часто готовлю их на завтрак", — оветует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

2 банана

2 яйца

40 гр тростникового сахара (можно заменить белым)

100 гр рисовой муки

6 гр разрыхлителя (без муки, на крахмале)

соль

100 гр свежей черной смородины, малиныили черники (можно заменить на 50 г сушеной черники или изюма)

корица или ваниль - по желанию

Для декора:

свежие ягоды (малина, смородина, ежевика, голубика)

20 гр сахарной пудры

Сперва нужно приготовить тесто для оладьев. Для этого положите в миску бананы, яйца, сахар и перебейте погружным блендером или разомните вилкой до однородности.

Соедините рисовую муку с разрыхлителем, добавьте соль, перемешайте. Отправьте мучную смесь в банановую и снова пробейте блендером. Добавьте свежие или сухие ягоды и деликатно перемешайте.

Поджарьте оладьи с двух сторон на антипригарной сковороде, под крышкой. Можно взять обычную сковороду, смазав ее небольшим количеством растительного масла.

Подавайте оладьи с ягодами и сахарной пудрой.

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