Елизавета Глинская рассказала, как приготовить оладушки с бананом.
"Нежные и легкие в приготовлении оладьи с бананом и ягодами - просто идеальны для выходного дня. Я сама часто готовлю их на завтрак", — оветует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 2 банана
- 2 яйца
- 40 гр тростникового сахара (можно заменить белым)
- 100 гр рисовой муки
- 6 гр разрыхлителя (без муки, на крахмале)
- соль
- 100 гр свежей черной смородины, малиныили черники (можно заменить на 50 г сушеной черники или изюма)
- корица или ваниль - по желанию
Для декора:
- свежие ягоды (малина, смородина, ежевика, голубика)
- 20 гр сахарной пудры
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Сперва нужно приготовить тесто для оладьев. Для этого положите в миску бананы, яйца, сахар и перебейте погружным блендером или разомните вилкой до однородности.
Соедините рисовую муку с разрыхлителем, добавьте соль, перемешайте. Отправьте мучную смесь в банановую и снова пробейте блендером. Добавьте свежие или сухие ягоды и деликатно перемешайте.
Поджарьте оладьи с двух сторон на антипригарной сковороде, под крышкой. Можно взять обычную сковороду, смазав ее небольшим количеством растительного масла.
Подавайте оладьи с ягодами и сахарной пудрой.
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