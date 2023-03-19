Декілька років тому Раміна сказала, що Полякова та інші артисти запозичили різні фрази у Вєрки Сердючки, після чого артистка заблокувала її.

А тепер, як заявила Полякова, вона вирішила дати інтерв'ю, вже забувши про конфлікт. Так, в результаті Оля Полякова стала героїнею нового випуску на YouTube-каналі Раміни Есхакзай .

«Оля Полякова у мене на каналі у шикарному великому інтерв'ю. Там і її кума, і Михайло Діанов, і продюсер, і старша дочка, і навіть уважні побачать чоловіка)» - поділилася Раміна.

В інтерв'ю Полякова торкнулася багато тем, що стосуються творчості, особистого життя та хейту. Однак останній обрушився на неї знову: у мережі зовсім не оцінили зустріч ведучої та співачки.

«Поляковій поставили бухло?; Почав дивитись і вимкнув. Чи не моя героїня; Один із Ваших випусків, який не хочеться дивитися; Я сама не люблю Полякову?;

Гостя-майстриня переміщення нальоту, не забувайте; Бентежать мене такі зміни, не щиро все, дивно».

Раніше, як розповіла Оля Полякова, вона давно та плідно співпрацює із захисником у рамках різних благодійних проектів.

Полякова поділилася подробицями своєї співпраці з колишнім військовополоненим, захисником Маріуполя та морським піхотинцем Михайлом Діановим. Більш детальніше про це вона розповіла в Інстаграм та поділилася спільним знімкам із захисником Маріуполя.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.