Несколько лет назад Рамина сказала, что Полякова и другие артисты позаимствовали разные фразы у Верки Сердючки, после чего артистка заблокировала ее.

А теперь, как заявила Полякова, она решила дать интервью, уже забыв о конфликте. Так, в результате Оля Полякова стала героиней нового выпуска на YouTube-канале Рамины Эсхакзай,

«Оля Полякова у меня на канале в шикарном большом интервью. Там и ее кума, и Михаил Дианов, и продюсер, и старшая дочь, и даже самые внимательные увидят мужа)» - поделилась Рамина.

В интервью Полякова затронула много тем, касающиеся творчества, личной жизни и хейта. Однако последний обрушился на нее снова: в сети совсем не оценили встречу ведущей и певицы.

«Поляковой поставили бухло?; Начал смотреть и выключил. Не моя героиня; Один из Ваших выпусков, который не хочется смотреть; Я одна не люблю Полякову?;

Гостья- мастерица перемещения налета, не забывайте; Смущают меня такие перемены, не искренно все, странно».

Ранее, как рассказала Оля Полякова, она давно и плодотворно сотрудничает с защитником в рамках разных благотворительных проектов.

Полякова поделилась подробностями своего сотрудничества с бывшим военнопленным, защитником Мариуполя и морским пехотинцем Михаилом Диановым. Более детальнее об этом она рассказала в Инстаграм и поделилась совместным снимков с защитником Мариуполя.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.