А теперь, как заявила Полякова, она решила дать интервью, уже забыв о конфликте. Так, в результате Оля Полякова стала героиней нового выпуска на YouTube-канале Рамины Эсхакзай,
«Оля Полякова у меня на канале в шикарном большом интервью. Там и ее кума, и Михаил Дианов, и продюсер, и старшая дочь, и даже самые внимательные увидят мужа)» - поделилась Рамина.
В интервью Полякова затронула много тем, касающиеся творчества, личной жизни и хейта. Однако последний обрушился на нее снова: в сети совсем не оценили встречу ведущей и певицы.
«Поляковой поставили бухло?; Начал смотреть и выключил. Не моя героиня; Один из Ваших выпусков, который не хочется смотреть; Я одна не люблю Полякову?;
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Гостья- мастерица перемещения налета, не забывайте; Смущают меня такие перемены, не искренно все, странно».
Ранее, как рассказала Оля Полякова, она давно и плодотворно сотрудничает с защитником в рамках разных благотворительных проектов.
Полякова поделилась подробностями своего сотрудничества с бывшим военнопленным, защитником Мариуполя и морским пехотинцем Михаилом Диановым. Более детальнее об этом она рассказала в Инстаграм и поделилась совместным снимков с защитником Мариуполя.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.