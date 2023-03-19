Відомий телеведучий Анатолій Анатолич показав, у яких умовах тепер живе і його дочка.

Популярний український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич вирішив показати сумні реалії сучасних українських дітей. Як відомо, вони ходять щодня лише до тих шкіл, де є спеціальні укриття, обладнані для школярів.

Через часті ракетні удари з боку окупантів, діти нерідко проводять час у сховищах. Не стала винятком і дочка Анатолія, який показав, як і його дитина проводить час.

«Реалії наших дітей. Іде з укриття, бо ховалася сама знаєте від кого» - помітив ведучий і показав дочку, що підросла. За словами Анатолія, багато хто, на жаль, звикли до таких подій.

Також ми писали, у мережі стала вірусною пісня "Гопак", де автор співає про коси та вишиванки. Але не всі українці оцінили такий трек – виконавицю звинувачують у шароварщині. Такої думки дотримується телеведучий Анатолій Анатолич.

"Будь-яка творчість заслуговує на життя. Тому нехай усі співають, але я хотів сказати про інше. Мені здається, що сучасна українська культура має відходити про шароварщину таку. Тобто партіотизм - це круто, але давайте відмовлятися від: я танцюю гопака", - він поділився своїми думками.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".