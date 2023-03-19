Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий показав відео поїздки російського диктатора володимира путіна в окуповане та зруйноване українське місто.

"Подобається?" питає він про місто, яке зруйнував."Сучасно" говорить він, вказуючи на будинки, які були зведені на місці інших, розбитих російською армією в попіл. Тільки вдумайтеся наскільки все лицемірно і дико. Щоразу, коли я бачу всі ці "ТБ- листівки" зі свого міста для їхнього глядача (для їхньої маси), мене розбирає агресивність. А ці «вдячні» люди цю агресію посилили в сто разів", — пише Андрій Бєдняков.

Він не думає, що люди в кадрі "ряджені", тому що в місті справді були прихильники "руського міра".

"І, слухаючи що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто", - наголосив ведучий.

Андрій Бєдняков вибрав на відео той момент, де путін опинився на межі фолу. Місцевий чоловік каже ватажку рф: «Через 15 днів після вашого і мій день народження. Теж 70. Залишився без нічого». «ТЕПЕР Є ВСЕ», — швидко виправила його жінка.

"Нашому народу завжди прищеплювали цю любов до господаря. до царя. до пахана. Він завжди правий. без нього нас немає. Боже бережи пахана. Ось і зараз. Ця людина зруйнувала ваше мирне життя. Убив людей. Скалічив долю. Але ви, як і раніше, виходьте білити бордюри, кричати УРА і махати зі сльозами на очах прапорцями. Ви просто не можете інакше", - додав актор.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.