Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні у світі. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де розповів про важливість своєї справи.

"Їжа – це така мова, яку розуміють усі. Ким би не була людина і де б не народилася — якщо дати їй скуштувати український борщ, то вона одразу вбере в себе всю любов і силу, яка закладена в цю страву. Саме тому я не втомлююся знайомити світ із нашою їжею та нашою культурою. Тому що нам є що показати. І талановиті українці по всьому світу роблять це постійно. Наші люди всюди", - написав Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це дуже реально ще цього року, якщо ви приєднуєтеся, я не сумніваюся";

"Вітаю! Стежитимемо за подіями!";

"Мурахи по шкірі від цієї новини";

"Клас! Нехай все стає сил і бажання!";

"Це відмінно".

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