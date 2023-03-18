Евгений Клопотенко отметил, что налистники состоят из двух компонентов - тоненьких яичных блинов и любой сладкой начинки.

Блинчики всегда были в топе украинских блюд рядом с борщом и варениками. А налистники - это популярный украинский десерт, который периодически появляется на столе практически в каждой украинской хозяйки.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт налисников из сыром.

Налистники состоят из двух компонентов - тоненьких яичных блинов и любой сладкой начинки. Начинка для блинчиков может быть и соленой, тогда это блюдо прекрасно дополнит праздничный стол, но уже в качестве закуски. Победитель шоу "МастерШеф" предложил сделать вкусную начинку с сыром.

Ингридиенты:

Для блинов

250 г муки

650 мл молока

3 яйца

2 ст. л. сахара

50 мл масла

щепотка соли

Для начинки

400 г кисломолочного творога

50 г изюма

1 яйцо (опционально)

2 ст. л. сахара

100 г сметаны (для подачи)

60 г сливочного масла

Как приготовить:

1. Вбейте в миску яйца и всыпьте сахар. Перемешайте венчиком, пока не образуется небольшая пена.

2. Влейте в миску половину молока, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

3. Разогрейте сковороду без масла и выливайте тесто по кругу. Жарьте с обеих сторон, пока не появится легкий золотистый цвет.

4. Смешайте ингридиенты для начинки и хорошенько перемешайте. Если вы не хотите дополнительной термической обработки, просто не кладите в начинку яйцо.

5. На край каждого блина выкладывайте творожную начинку и заворачивайте в трубочку. Если вы не хотите запекать или поджарить их дополнительно, то просто начинайте есть. Налистники будут таять во рту.

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