Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в мире. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где рассказал о важности своего дела.

"Еда – это такой язык, который понимают все. Кем бы ни был человек и где бы ни родился — если дать ему попробовать украинский борщ, то он сразу вберет у себя всю любовь и силу, которые заложены в это блюдо. Именно поэтому я не устаю знакомить мир с нашей едой и нашей культурой. Потому что нам есть что показать. И талантливые украинцы по всему миру делают это постоянно. Наши люди повсюду", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это очень реально еще в этом году, если вы присоединяетесь я не сомневаюсь";

"Приветствую! Будем следить за событиями!";

"Муравьи по коже от этой новости";

"Класс! Пусть все становится сил и желания!";

"Это отлично".

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