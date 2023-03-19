Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка від початку війни мешкає на дві країни, відреагувала на нову критику.

Цього разу ведуча відреагувала на дивні зауваження щодо її зовнішнього вигляду в одному з останніх відео з інтерв'ю. Деякі українці заявили, що на таку зустріч Марія обрала недоречний одяг, що виглядало незручно.

«А ми цього ранку, наповненого сиренами, нагадуємо, чия русофобія недостатня чи ллється через край. Наше інтерв'ю все залагодить.

Втім, тим, хто вважає, що я неправильно одяглася для такої розмови… Нагадую, що я – жінка, яка продовжує жити та багато працювати для своєї країни під час страшної війни. Мій канал, мої герої, мій зовнішній вигляд мене рятують по-справжньому. Тому, як хочу, так і вдягаюсь!» - Заявила Єфросиніна.

Раніше Маша вирішила показати шанувальникам свій перекус, який складається з варених яєць, помідорів, огірків та перцю. І виклала кумедні фото, на яких позує з цими яйцями та овочами. Перед камерою телезірка з'явилася, сидячи в автомобілі, на ній стильне вбрання у пастельних тонах, волосся недбало покладене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Життя із яйцями".

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