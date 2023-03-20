Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка з початку війни пильно стежить за подіями та висвітлює те, що відбувається на своїй сторінці в Instagram, поділилася кадрами з розминки перед тим, як бігла 32 кілометри. Як виявилося, Марічка під керівництвом тренера готується до престижного марафону у Бостоні, та в рамках тренування бігала у Києві.

За словами телезірки, це була найдовша дистанція, яку вона пробігла самотужки.

"32 кілометри! Це, навпевно, найдовша дистанція, яку я пробігла самостійно, не на офіційному старті, де облаштовані точки харчування, і є максимальна підтримка. Тільки на Оболонській набережній, на фініші, я жадібно випила пляшку солодкої води, розуміючи, що найскладніше моє тренування на шляху до Бостона позаду!", - поділилася Падалко.

Також телеведуча розповіла, що за місяць до старту на 42 км у Бостоні бігуни-аматори мають пробігти 30-35 км на тренуванні, щоби ще був час відновитися та додати в день самого марафону.

"Саме після такого самостійного забігу з’являється впевненість, що зможеш пробігти повну дистанцію. Лишається місяць - і на підготовку, і на збір грошей для @sunflowerofpeace. З моїм тренером @iryna_lishchynska, і з вашою підтримкою, я впевнена, що все вийде! Бігла я вчора, але так втомилася, що навіть сил не було про це написати. А тепер так приємно, що можеш писати і нічого не робити, бо маю на сьогодні саме таке завдання", - розповіла Марічка.

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