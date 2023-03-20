Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая с начала войны пристально следит за событиями и освещает происходящее на своей странице в Instagram, поделилась кадрами с разминки перед тем, как бежала 32 километра. Как оказалось, Маричка под руководством тренера готовится к престижному марафону в Бостоне, и в рамках тренировки бегала в Киеве.

По словам телезвезды, это была самая длинная дистанция, которую она пробежала самостоятельно.

"32 километра! Это, наверное, самая длинная дистанция, которую я пробежала самостоятельно, не на официальном старте, где оборудованы точки питания, и есть максимальная поддержка. Только на Оболонской набережной, на финише, я жадно выпила бутылку сладкой воды, понимая, что самая сложная моя тренировка на пути в Бостон позади!", - поделилась Падалко.

Также телеведущая рассказала, что за месяц до старта на 42 км в Бостоне бегуны-любители должны пробежать 30-35 км на тренировке, чтобы еще было время восстановиться и добавить в день самого марафона.

"Именно после такого самостоятельного забега появляется уверенность, что ты сможешь пробежать полную дистанцию. Остается месяц – и на подготовку, и на сбор денег для @sunflowerofpeace. С моим тренером @iryna_lishchynska, и с вашей поддержкой, я уверена, что все получится! Бежала я вчера, но так устала, что даже сил не было об этом написать. А теперь так приятно, что можешь писать и ничего не делать, потому что имею сегодня именно такую задачу", - рассказала Маричка.

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