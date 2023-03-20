Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця, яка стала популярною завдяки проекту "Танцюють всі", а потім перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення з дітьми виїхала до Італії, де перебувала певний час. Після цього зірка повернулася назад до чоловіка в Україну, з яким продовжує будувати будинок мрії.

Не забуває Ілона і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гвоздєва записала жартівливе відео про невидиму жінку, яку грала дочка. Поки вона працює по дому, то ніхто не бачить, а як тільки лягла і взяла в руки телефон, то одразу помітно.

"Маленька господиня", - написала Гвоздьова під кадрами.

"Це правда на 100%";

"Маленька мишка, артистично зіграно";

"Супер супер супер розумничка! Дай бог тобі щастя та хорошого чоловіка!";

"Ще б українською розмовляла, взагалі було б добре";

"Смішна, мова схожа на новий цікавий діалект";

"Господар маленька і красива така гарненька".

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" показала перші у житті змагання маленької дочки

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздєва запросила українців на незвичайну зустріч

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" спробувала себе в ролі моделі, примірявши стильні вбрання.