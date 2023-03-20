Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця, яка стала популярною завдяки проекту "Танцюють всі", а потім перемогла на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення з дітьми виїхала до Італії, де перебувала певний час. Після цього зірка повернулася назад до чоловіка в Україну, з яким продовжує будувати будинок мрії.
Не забуває Ілона і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гвоздєва записала жартівливе відео про невидиму жінку, яку грала дочка. Поки вона працює по дому, то ніхто не бачить, а як тільки лягла і взяла в руки телефон, то одразу помітно.
"Маленька господиня", - написала Гвоздьова під кадрами.
"Це правда на 100%";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Експерт розповів, що чекати Україні від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна: "Крим переходить на китайський юань..."
"У нього руки були від Бога": в останню путь провели українського Героя, фото
Буде лише один сонячний день: квітень не порадує гарною погодою, але є і плюси
Біда трапилася у родині зірки 1+1 Алли Мазур, зірка поділилася: "Молимося..."
"Маленька мишка, артистично зіграно";
"Супер супер супер розумничка! Дай бог тобі щастя та хорошого чоловіка!";
"Ще б українською розмовляла, взагалі було б добре";
"Смішна, мова схожа на новий цікавий діалект";
"Господар маленька і красива така гарненька".
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" показала перші у житті змагання маленької дочки
А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздєва запросила українців на незвичайну зустріч
Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" спробувала себе в ролі моделі, примірявши стильні вбрання.