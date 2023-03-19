Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась в сторис кадрами с первых танцевальных соревнований 7-летней дочери.

На кадрах можно увидеть маленькую Валерию, которую прихорошили для соревнований – у нее высоко и туго зачесанные в гульку волосы и легкий макияж на лице. Поддержать дочку пришла не только мама-хореограф, которая была также в жюри, но и папа Иван Хомячук. В одной из сторис Валерия сидит на руках у отца и пытается справится с волнением перед соревнованиями.

"Наши первые соревнования", - подписала одну из сторис Гвоздева.

Стоит отметить, что в соцсети Илона показала весь процесс – от начала подготовки к выступлению маленькой дочери, а также конец соревнований. Похоже, девочка получила важный опыт на этом мероприятии, а рядом все время были любящие родители.

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