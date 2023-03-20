Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала популярной благодаря проекту "Танцюють всі", а потом победила на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения с детьми уехала в Италию, где пробыла некоторое время. После этого звезда обратно вернулась к мужу в Украину, с которым продолжает строить дом мечты.

Не забывает Илона и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева записала шуточное видео о невидимой женщине, которую играла дочь. Пока она работает по дому, то никто не видит, а как только прилегла и взяла в руки телефон, то сразу заметно.

"Маленькая хозяйка", - написала Гвоздева под кадрами.

"Это правда на 100%";

"Маленькая мышка, артистично сыграно";

"Супер супер супер умничка! Дай бог тебе счастья и хорошего мужа!";

"Еще бы на украинском разговаривала, вообще было бы хорошо";

"Смешная, язык похож на новый интересный диалект";

"Хозяюшка маленькая и красивая такая хорошенькая".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала первые в жизни соревнования маленькой дочери

А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева пригласила украинцев на необычную встречу

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" попробовала себя в роли модели, примеряв стильніе наряды