Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала популярной благодаря проекту "Танцюють всі", а потом победила на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения с детьми уехала в Италию, где пробыла некоторое время. После этого звезда обратно вернулась к мужу в Украину, с которым продолжает строить дом мечты.
Не забывает Илона и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева записала шуточное видео о невидимой женщине, которую играла дочь. Пока она работает по дому, то никто не видит, а как только прилегла и взяла в руки телефон, то сразу заметно.
"Маленькая хозяйка", - написала Гвоздева под кадрами.
"Это правда на 100%";
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"Маленькая мышка, артистично сыграно";
"Супер супер супер умничка! Дай бог тебе счастья и хорошего мужа!";
"Еще бы на украинском разговаривала, вообще было бы хорошо";
"Смешная, язык похож на новый интересный диалект";
"Хозяюшка маленькая и красивая такая хорошенькая".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала первые в жизни соревнования маленькой дочери
А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева пригласила украинцев на необычную встречу
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" попробовала себя в роли модели, примеряв стильніе наряды