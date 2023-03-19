Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею на шоу "Холостячка", показала стильний образ, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на Євробаченні, а після цього перемогла на проекті "Маска". Вже кілька років тому Огнєвіч стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але пара одразу ж після проекту вирішила розійтися. Вже в блозі Злата зізнавалася, що після розставання їй потрібна допомога фахівця, щоби розібратися в собі. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата опублікувала фото, де позувала у чорному вбранні з вирізом.

"Настрій дня — працювати)) Тому що скоро прем'єра", - написала Злата у відповіді.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Майже 7 років за тобою стежу скрізь, і певний висновок у цьому точно можу зробити саме по роботі.. Таких працьовитих і діяльних наполегливо як ти,.. ну дуже не багато! Та не забувай хоч іноді переводити подих;) )";

"Яка ви чарівна та неймовірна дівчина";

"Типікал стратегія: мільйони пісень безглузді. Альбомов ніхто не робить".

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