Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на Євробаченні, а після цього перемогла на проекті "Маска". Вже кілька років тому Огнєвіч стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Але пара одразу ж після проекту вирішила розійтися. Вже в блозі Злата зізнавалася, що після розставання їй потрібна допомога фахівця, щоби розібратися в собі. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата опублікувала фото, де позувала у чорному вбранні з вирізом.
"Настрій дня — працювати)) Тому що скоро прем'єра", - написала Злата у відповіді.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Майже 7 років за тобою стежу скрізь, і певний висновок у цьому точно можу зробити саме по роботі.. Таких працьовитих і діяльних наполегливо як ти,.. ну дуже не багато! Та не забувай хоч іноді переводити подих;) )";
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