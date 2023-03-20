Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює в Ніцці, а також зірка судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь. Також зірка зайнята написанням книги про українську кухню разом із Володимиром Ярославським.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу знаменитість поділилася кадрами, де дочка зірки сидить на узбережжі з подругою. Дівчата грають і насолоджуються безтурботною весною.
"Жити", - написала Ольга під кадрами.
Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи Володимира Ярославського, та написали коментарі:
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"Завдяки вам хочеться";
"Все буде добре";
"Для себе! Дітей! Майбутнього!".
До цього Ольга поділилася фотографією, де була у розкішній сукні. Зірка вирішила розповісти про свої відчуття до річниці вторгнення.
"Круглий рік ... Було: основне протриматися три дні, потім тиждень, потім - ого, вже 30 днів! Далі чекали "до літа, до осені" ... боялися дат - 9 травня, 24 серпня ...", - написала Ольга.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" з'явилася після зникнення, здивувавши визнанням
А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська із "Майстер Шеф" поділилася планами на перемогу України.
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