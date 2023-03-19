Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". После съемок очередного сезона звезда решила поехать работать в Ниццу, Франция, куда забрала и свою дочь - Веру. Шеф-повар также недавнно искала себе помощницу для работы во Франции и обращалась к фанатам. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская решила рассказать, почему и куда пропадала, поделившись кадрами.
"Мы немного привыкли с Верой. По сей день в поисках жилья, школа, новые друзья. А родненькую бомблят", - начала Ольга.
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"Но мы справимся. Ибо с Верочкой можно и в разведку и хоть куда. Она - сила", - продолжила шеф-повар.
"Месяц поисков квартиры = 0. Ищу в Каннах (или очень рядом), ибо привязка к работе. Сильно-сильно ищем", - добавила в конце Мартыновская.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" похвасталась достижениями дочери
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