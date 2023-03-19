Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений на красуні Вікторії, яка народила йому дочку Лізу. Малятко вже ходить до школи і радує батьків своїми талантами. Не забуває Юрій Ткач і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ткач опублікував фотографію з Харкова, де був разом із дружиною.

"Площа Свободи! Площа Незламності!!!

Місто Герой Харків стає для нас ще одним будинком, нашої Незламної Країни!!!", - написав Ткач під публікацією.

Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового, Ганну Неплях, Олександра Пономарьова, Михайла Хому та Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Прекрасне, фото! Дякуємо за підтримку! Харків – це неймовірне місто, незламне, красиве, цікаве незважаючи на те, що поряд прокляті сусіди. Все буде Україна, віримо у ЗСУ";

"У нас у Харкові! Вітаємо!";

"Куме у мене є геніальна пропозиція. Зв'яжися зі мною";

"Ви класні! І донечка у вас гарненька і розумничка! Удачі вам! Миру та Перемоги нам усім!";

"Які Ви розумниці! Щастя Вашій родині !!!!!!!".

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала красуню-дочку, що підросла, несподіване фото

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