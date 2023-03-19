Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на красотке Виктории, которая родила ему дочь Лизу. Малышка уже ходит в школу и радует родителей своими талантами. Не забывает Юрий Ткач и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ткач опубликовал фотографию из Харькова, где был вместе с женой.
"Площадь Свободы! Площадь Несокрушимости!!!
Город Герой Харьков, становится для нас еще одним домом, нашей Несокрушимой Страны!!!", - написал Ткач под публикацией.
Фанаты, включая жену Евгения Кошевого, Анну Неплях, Александра Пономарева, Михаила Хому и Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Прекрасное, фото! Спасибо за поддержку! Харьков – это невероятный город, несгибаемый, красивый, интересный несмотря на то что рядом проклятые соседи. Все будет Украина, верим в ВСУ";
"У нас в Харькове! Поздравляем!";
"Куме у меня есть гениальное предложение. Свяжись со мной";
"Вы классные! И доченька у вас хорошенькая и умничка! Удачи вам! Мира и Победы нам всем!";
"Какие Вы умницы!Счастья Вашей семье!!!!!!!".
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала подросшую красотку-дочь, неожиданное фото
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