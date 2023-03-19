Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка підтримувала киян під час бомбардувань у метро. Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка торкнулася досить незвичайної теми.
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До вашої уваги - один відомий експеримент Курта Ріхтера, який допоможе вам продовжити цю думку", - написала Наталія у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дякую Вам за Вашу людяність, за те, що вірите в людей! Я вірю, що щирих і добрих людей у світі дуже багато! ;
"Я повністю згодна, що віра дуже важлива. Воно ж так і є: "І дано Вам буде за Вашою вірою...". Сила слова, думки, віра… все це лікує, допомагає по життю! Ви також дали підтримку і віру дітям, їхнім батькам, яким тяжко...".
Нагадаємо, Могилевська різко відповіла своїм недоброзичливцям, поставивши хейтерів на місце.
А ще Politeka писала, що Могилевська зробила сюрприз для маленьких героїв
Також Politeka повідомляла, що Могилевська у махровому халаті показала себе домашню.