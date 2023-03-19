Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка підтримувала киян під час бомбардувань у метро. Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка торкнулася досить незвичайної теми.

"Люди щури? Чи краще за них?"

Ви не розумієте, на що ви здатні!

Відвідування онкологічної клініки для дітей і ваші коментарі наштовхнули мене на роздуми та необхідність поділитися з вами, що я маю на увазі, коли говорю про віру в Бога і про віру в себе.

До вашої уваги - один відомий експеримент Курта Ріхтера, який допоможе вам продовжити цю думку", - написала Наталія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую Вам за Вашу людяність, за те, що вірите в людей! Я вірю, що щирих і добрих людей у ​​світі дуже багато! ;

"Я повністю згодна, що віра дуже важлива. Воно ж так і є: "І дано Вам буде за Вашою вірою...". Сила слова, думки, віра… все це лікує, допомагає по життю! Ви також дали підтримку і віру дітям, їхнім батькам, яким тяжко...".

Нагадаємо, Могилевська різко відповіла своїм недоброзичливцям, поставивши хейтерів на місце.

А ще Politeka писала, що Могилевська зробила сюрприз для маленьких героїв

Також Politeka повідомляла, що Могилевська у махровому халаті показала себе домашню.



