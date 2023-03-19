Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда поддерживала киевлян во время бомбежек в метро. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда затронула довольно необычную тему.

"Люди крысы? Или лучше их?

Вы не понимаете, на что вы способны!

Посещение онкологической клиники для детей и ваши комментарии натолкнули меня на размышления и необходимость поделиться с вами, что я имею в виду, когда говорю о вере в Бога и о вере в себя.

Вашему вниманию - один известный эксперимент Курта Рихтера, который поможет вам продолжить это мнение", - написала Наталья в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Благодарю Вас за Вашу человечность, за то, что верите в людей! Я верю, что искренних и добрых людей в мире очень много! И да, соглашусь с Вами о возможностях нашего организма – мы счастливы и здоровы настолько насколько мы в это верим";

"Я полностью согласна, что вера очень важна. Оно же так и есть: "И дано Вам будет по вере Вашей...". Сила слова, мысли, вера… все это лечит, помогает по жизни! Вы также дали поддержку и веру детям, их родителям, которым тяжело...".

Напомним, Могилевская резко ответила своим недоброжелателям, поставив хейтеров на место

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