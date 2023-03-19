Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала, як провела час із дітьми та батьками у Києві.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяк" та "Холостячка". Зірка одружена з красунею Кристиною, яка народила йому трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара не приховує, що хотіла ще дітей. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Найкраща неділя в компанії Татуся/Дідуся. Гартуйте фото і подивіться, як ми провели наш вихідний

А як пройшли ваші вихідні? Куди порадите піти з дітьми наступними вихідними?", - написала Крістіна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Гелекси парк в Лавине, дуже класний";

"Це дуже круто, коли дідусь має можливість провести вихідні із онуками";

"Сашуня теж був у планетарії? Висидів нормально?) А я рекомендую Київський академічний театр опери та балету для дітей. Ми просто в захваті, від гри акторів, оркестр, костюми, декорації! Ну прям на найвищому рівні! , то висиділа 2 дії з антрактом!)";

"Щось Сашко закатований".

Нагадаємо, що Дружина Решетника підкорила незвичним для неї стилем.

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