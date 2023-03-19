Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала, как провела время с детьми и родителями в Киеве.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячка". Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не скрывает, что хотела бы еще детей. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Лучшее воскресенье в компании Татуся/Дедушка. Листайте фото и посмотрите, как мы провели наш выходной

А как прошли ваши выходные? Куда посоветуете пойти с детьми в следующие выходные?", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Гелекси парк в Лавине, дуже класний";

"Это очень круто, когда дедушка имеет возможность провести выходные с внуками";

"Сашуня тоже был в планетарии? Высидел нормально?) А я рекомендую Киевский академический театр оперы и балета для детей. Мы просто в восторге, от игры актеров, оркестр, костюмы, декорации! Ну прям на высшем уровне! Были с малой 2,9, то высидела 2 действия с антрактом!)";

"Что-то Саша замученный".

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