Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячка". Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. При этом пара не скрывает, что хотела бы еще детей. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Лучшее воскресенье в компании Татуся/Дедушка. Листайте фото и посмотрите, как мы провели наш выходной
А как прошли ваши выходные? Куда посоветуете пойти с детьми в следующие выходные?", - написала Кристина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Гелекси парк в Лавине, дуже класний";
"Это очень круто, когда дедушка имеет возможность провести выходные с внуками";
"Сашуня тоже был в планетарии? Высидел нормально?) А я рекомендую Киевский академический театр оперы и балета для детей. Мы просто в восторге, от игры актеров, оркестр, костюмы, декорации! Ну прям на высшем уровне! Были с малой 2,9, то высидела 2 действия с антрактом!)";
"Что-то Саша замученный".
Напомним, что Жена Решетника покорила непривычным для нее стилем
А еще Politeka сообщала, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад
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