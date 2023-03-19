Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "ВІА Гра". Зірка також кілька років тому брала участь у шоу "Танці зі зірками", де їй вдалося перемогти. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Недільний чат, питайте", - написала Санта у своєму блозі.

"Яке у вас коріння?", - запитав фанат.

"Мама українка, тато ассирієць. Обидві народилися в Україні. А це я маленька", - написала Санта і показала фотографію зі своїм батьком.

"Санта, як тобі живеться в Іспанії? Плюси та мінуси? У якому ти місті?", - запитав фанат.

Звідки ви взяли, що я живу в Іспанії? надійде туди, то я буду з малою подорожувати", - сказала Санта.

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