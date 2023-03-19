Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра". Звезда также несколько лет назад участвовала в шоу "Танці з зірками", где ей удалось победить. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Воскресный чат, спрашивайте", - написала Санта в своем блоге.

"Какие у вас корни?", - спросил фанат.

"Мама украинка, папа ассириец. Обе родились в Украине. А это я маленькая", - написала Санта и показала фотографию со своим отцом.

"Санта, как тебе живется в Испании? Плюсы и минусы? В каком ты городе?", - спросил фанат.

"Откуда вы взяли, что я живу в Испании? Я на текущий момент нахожусь в Монако и буду тут с семьей до конца лета точно. Я рассматриваю переезд в другие, но я еще не решила куда. Даниэль хочет в школу с проживанием, если он поступит туда, то я буду с малой путешествовать", - сказала Санта.

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