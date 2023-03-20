Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик та її чоловік хореограф Андрй Дикий провели вихідні з користю.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами, як вони в центрі Києва допомагали переселенцям.

"Пост, неділя - роздали. Ми це зробили! 💪Фонд Лілії Ребрик провів роздачу допомоги з рук в руки, від серця до серця нашим підопічним! Ми роздали продуктові та гігієнічні набори і подарунки діткам родинам ВПО. Хоча, знаєте, слово “роздача” - якесь неживе, пластмасове. Насправді це була дуже тепла зустріч з нашими підопічними! І посміялися, і поплакали, і обійнялися, і вирішили триматися понад усе і всупереч всьому!", — написала Лілія Ребрик під світлинами.

Ведуча подякувала всім, завдяки кому це стало можливим, хто донатить, та закликала всіх охочих допомогти підключатися до зборів.

Шанувальники в коментарях підтримали зіркову пару:

"Добрі справи це завжди дуже добре! Молодці! Дякуємо!😍";

"Ліля, ви чарівна у всіх свої справах. Дякую ВАМ, що не втомлюєтесь робити добро❤️".

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.