На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами, як вони в центрі Києва допомагали переселенцям.
"Пост, неділя - роздали. Ми це зробили! 💪Фонд Лілії Ребрик провів роздачу допомоги з рук в руки, від серця до серця нашим підопічним! Ми роздали продуктові та гігієнічні набори і подарунки діткам родинам ВПО. Хоча, знаєте, слово “роздача” - якесь неживе, пластмасове. Насправді це була дуже тепла зустріч з нашими підопічними! І посміялися, і поплакали, і обійнялися, і вирішили триматися понад усе і всупереч всьому!", — написала Лілія Ребрик під світлинами.
Ведуча подякувала всім, завдяки кому це стало можливим, хто донатить, та закликала всіх охочих допомогти підключатися до зборів.
Шанувальники в коментарях підтримали зіркову пару:
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"Добрі справи це завжди дуже добре! Молодці! Дякуємо!😍";
"Ліля, ви чарівна у всіх свої справах. Дякую ВАМ, що не втомлюєтесь робити добро❤️".
Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.