Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Пара має двох дітей - Нану, якій зараз 19 років і вона не любить, коли її мати показує у своїх соціальних мережах, а також 8-річний син Олександр. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається в країні, та керує благодійним фондом.
Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Єфросиніна показала свого сина біля галявини квітів, де хлопчик присів навпочіпки. Очевидно, Олександр не настільки категоричний старшій дочці і не проти, щоб мати ділилася фотографіями з ним.
"Синку", - лаконічно підписала фото Маша.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"У нього руки були від Бога": в останню путь провели українського Героя, фото
Навіть не встигли перейти в наступ: експерт розповів про нову ганьбу росіян на Луганщині
Штурмують річку без понтонної переправи: окупанти роблять шалені речі під Бахмутом, про які назавжди пошкодують
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
"Всі мої минулі сторіс тупо просто знесли. Здається, Мета вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненного сторіс ти сидиш у тренчі-невидимці кілька днів і маєш випрошувати реакції у фоловерів. Тому ось вам син та квіти" , - написала Єфросиніна під ще одним сторіном
Нагадаємо, Єфросиніна влучно поставила на місце тих, хто висміяв її новий одяг
А ще Politeka писала, що Єфросиніна відреагувала на виписаний ордер президенту Росії
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна зачепила Дьоміна та Беднякова новими фото.