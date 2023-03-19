Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Пара має двох дітей - Нану, якій зараз 19 років і вона не любить, коли її мати показує у своїх соціальних мережах, а також 8-річний син Олександр. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається в країні, та керує благодійним фондом.

Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Єфросиніна показала свого сина біля галявини квітів, де хлопчик присів навпочіпки. Очевидно, Олександр не настільки категоричний старшій дочці і не проти, щоб мати ділилася фотографіями з ним.

"Синку", - лаконічно підписала фото Маша.

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"Всі мої минулі сторіс тупо просто знесли. Здається, Мета вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненного сторіс ти сидиш у тренчі-невидимці кілька днів і маєш випрошувати реакції у фоловерів. Тому ось вам син та квіти" , - написала Єфросиніна під ще одним сторіном

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