Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения звезда занялась благотворительным фондом на помощь Украины. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ефросинина отреагировала на ордер путину.

"Машуля, путина арестовали заочно. Скажите что-то хорошее. Радость такая", - написал фанат.

"Ну что тут скажешь: диктатору Каддафи вынесли такой самый приговор, но до ареста своего он не дожил - личный народ разорвал его на кусочки уже за четыре месяца... В то, что российский народ совершит так само со своим убийцей, я не верю... Но не теряю надежду, что в бункерной ... не за горами другой похожий сценарий попадания до братьев Чаушеску, Каддафи и Бен Ладена", - написала развернуто Маша в публикации.

Стоит отметить, что путина обвиняют в геноцидных практиках в Украине из-за депортации украинских детей из оккупированных территорий в россию.

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