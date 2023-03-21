За словами Тараса Тополі, він та інші музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав ВСУ з почуття обов'язку і є операція, в якій той би брав участь.

Соліст поп-рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя - парамедик і разом із колегами по групі півроку прослужив на фронті. Через 6 місяців служби музикантів вивели до резерву, і бойових завдань вони не виконують, а дають благодійні концерти. В інтерв'ю ZEFIR Studio розповів, чому не поспішає повертатись на фронт.

На його думку, є ті, кому подобається бути на фронті, хоча вони собі в цьому можуть не визнаватись: вони живуть війною, тренуються, отримують від цього задоволення. Сам Тарас Тополя не такий і стверджує, що небагато для іншого народжений.

Соліст поп-рок-групи "Антитіла" також визнав, що відчував радість за те, що вони звільняли території, та за успіхи ЗСУ на полі бою. Але в нього не було смутку через те, що я не був у цій гущі подій.

За словами Тараса Тополі, він та інші музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав ЗСУ з почуття обов'язку. І після переведення в резерв музикант не має бажання повернутися до зони активних боїв. Щоправда, артист хоче взяти участь у визволенні Криму від окупантів.

"Я мрію бути причетним до контрнаступу в Криму. Хочу, щоб на березі мису Фіолент був дитячий табір чи місце, де діти, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, могли б приїхати і відпочити. Ось я боротимуся за це. Якщо доведеться в цьому контексті повернутися та взяти участь у деокупації Криму, ми можемо це зробити", – заявив Тарас Тополя .

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.