Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія розмістила текст свого інтерв'ю британській газеті "і", яке записували в особняку на півночі Лондона вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить чоловікові артистки - мільярдеру пакистанського походження Мохаммаду Захуру.

"У цьому будинку достатньо диванів, щоб умістити половину міста Лідса. Деякі із золотою ковдрою, деякі кольору фуксії, треті з леопардовим принтом. Посередині — пуф із тигровим принтом, щоб урізноманітнити обстановку. Стільниці прикрашають канделябри та маленькі мармурові статуї жінок. Лампи сидять на стовпах заввишки до пояса. Усі штори закриті, а зовнішні вікна закриті електронними віконницями, щоб захистити будинок від грабіжників у пошуках «нового дивана». Якби навіть вони втратили два чи три дивани, господарі навряд чи помітили б", — описує інтер'єр будинку журналіст Бенджамін Баттерворт.

Вперше він зустрів Камалію у 2014 році в розкішному будинку пари на околиці Києва, на тлі якого британський особняк меркне.

"Пара являла собою образ дармового багатства: прикрашала колони свого палацу золотими шпалерами, купалася в шампанському (але «не такому дорогому шампанському») і літала світом не на одному, а на двох приватних літаках. Я був свідком параду з шести домробітниць, одягнених у однакові рожеві спортивні костюми Juicy Couture, що метушаться навколо київського будинку, у яких було завдання протерти пилюку з 10-футової біблійної картини щасливої пари", — пригадує журналіст.

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