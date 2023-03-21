Вперше я зустрів Камалію у 2014 році у будинку пари на околиці Києва. Якщо їхній будинок у Хемпстеді — це особняк, то їхня резиденція в Україні справді розкішна.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия разместила текст своего интервью британской газете "i", которое записывали в особняке на севере Лондона стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащего мужу артистки - миллиардеру пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру.

"В этом доме достаточно диванов, чтобы вместить половину города Лидса. Некоторые с золотым одеялом, некоторые цвета фуксии, третьи с леопардовым принтом. Посредине - пуф с тигровым принтом, чтобы разнообразить обстановку. Столешницы украшают канделябры и маленькие мраморные статуи женщин. Лампы стоят на столбах высотой по пояс. Все шторы закрыты, а наружные окна закрыты электронными ставнями, чтобы защитить дом от грабителей в поисках «нового дивана». Если бы даже они потеряли два или три дивана, хозяева вряд ли заметили бы", — описывает интерьер дома журналист Бенджамин Баттерворт.

Впервые он встретил Камалию в 2014 году в роскошном доме пары на окраине Киева, на фоне которого британский особняк меркнет.

"Пара представляла собой образ дармового богатства: украшала колонны своего дворца золотыми обоями, купалась в шампанском (но «не так дорогом шампанском») и летала по миру не на одном, а на двух частных самолетах. Я был свидетелем парада из шести домработниц, одетых в одинаковые розовые спортивные костюмы Juicy Couture, суетящиеся вокруг киевского дома, у которых была задача протереть пыль с 10-футовой библейской картины счастливой пары", — вспоминает журналист.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.