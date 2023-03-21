Зірка травел-шоу "Орла та Решки" та телеведучий Андрій Бєдняков запрошує фоловерів приєднатися до благодійного збору. Так він святкує своє 36-річчя. На сторінці в соцмережі Instagram знаменитий українець повідомив, що замість подарунків він збирає донати, щоб допомогти нужденним.

Зокрема, телеведучий Андрій Бєдняков повідомив, що збирає гроші дітям у дитячий табір для постраждалих від війни та сім'ям захисників Маріуполя. Зірка травел-шоу "Орла та Решки" запрошує всіх приєднатися до цієї благодійної місії.

"36. Дякую, що ви в мене є. Для тих, хто б дуже хотів мене привітати – банку у шапці профілю. Всі ваші "подарунки" передам Дітям у дитячий табір для постраждалих від війни та сім'ями захисників Маріуполя", - написав телеведучий Андрій Бєдняков.

У коментарях користувачі мережі залишили вітання для знаменитості. Багато хто з них обіцяв задонатити в банку ведучого:

"З днем ​​народження міцного здоров'я, вірних друзів та якнайшвидшої перемоги України", "З Днем Народження, найкращий ведучий! Донатим", "Ти прекрасна людина! Здоров'я та щастя вам! І повернутися в рідний Маріуполь", "Обов'язково задонатим, треба допомогти".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

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