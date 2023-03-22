Українська актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", розповіла про страждання свого сина, поділившись історією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати". І хоча більшість акторів проекту не підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, українська знаменитість твердо заявляє про свою підтримку України.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Кошмар вирішила розповісти про страждання своєї дитини, поділившись історією.

"Це капець", - підписала відео Ганна.

"Слухайте, проходити чотири години торговим центром у неділю в натовпі зі виснаженою дитиною... Я не хочу нічого міряти... Капризує, хоче додому бідний. Так, проходити, все це пережити і купити кеди, які на розмір менші. їхати їх знову міняти. Ласкаво просимо до мого світу", - сказала Кошмал.

До цього зірка розповіла, що купує свого сина на гастролях. Також Ганна поділилася фото із Чернівців.

"Цукерок вже забагато, а ось казки на ніч вже вичерпалися) Прекрасне місто Чернівці, сонце та +18 градусів. Море людей на вулицях, усі гріються та поглинають жадібно тепло, казковий день", - написала Кошмал.

Нагадаємо, Кошмал із "Сватів" розповіла про поїздку, де наситилася цілющими емоціями.

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