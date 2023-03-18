Актриса Анна Кошмал отметила, что вместе с коллегами закончила первый тур и поставили спектакль уже в пяти украинских городах.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты" продолжает сниматься в различных фильмах и играть в театре. Недавно вместе с коллегами они ездили в турне по украинским городам со спектаклем "Вірні дружини". На своей странице в Инстаграм она показала памятные фото из него и поделилась эмоциями.

Так, актриса Анна Кошмал отметила, что они закончили первый тур и поставили спектакль уже в пяти украинских городах. Актеры вышли на сцену в Одессе, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и Тернополе. Артистка подчеркнула, что это путешествие было необходимо всей команде актеров.

"Эта поездка была переполнена целебными эмоциями. Тотальная любовь внутри коллектива + тотальная зрительская любовь. Обмен мощной энергией произошел на ура! Шутки, объятия, аплодисменты, цветы, ваши восторженные отзывы и теплые слова. Спасибо ВСУ за это, за все, что мы имеем сегодня", - рассказала Анна Кошмал.

В комментариях артистку благодарили за спектакль, те кто успел там побывать. Другие приглашали выступить со спектаклем в их городе: "Спасибо за отличные эмоции! Была на спектакле во Львове! Ждем Вас снова!", "Спасибо Вам, что приехали к нам", "Какая, Вы, красивая Анечка", "Очень классная, талантливая. Черновцы со бест".

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

Также Politeka писала, звезда "Сватов" Анна Кошмал честно показала, как тяжело работает, чтобы иметь хорошую фигуру.