Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала известной благодаря сериалу "Сваты". И хотя большинство актеров проекта не поддержали Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, украинская знаменитость твердо заявляет о своей поддержке Украины.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Кошмар решила рассказать о страданиях своего ребенка, поделившись историей.
"Это капец", - подписала видео Анна.
"Слушайте, проходить четыре часа по торговому центру в воскресенье в толпе с истощенным ребенком... Я не хочу ничего мерить... Капризничает, хочет домой бедный. Да, проходить, все это пережить и купить кеды, которые на размер меньше. И ехать их снова менять. Добро пожаловать в мой мир", - сказала Кошмал.
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До этого звезда рассказала, что покупает своему сыну на гастролях. Также Анна поделилась фото из Черновцов.
"Конфет уже многовато, а вот сказки на ночь уже иссякли) Прекрасный город Черновцы, солнце и +18 градусов. Море людей на улицах, все греются и поглощают жадно тепло, сказочный день", - написала Кошмал.
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