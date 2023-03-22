Анатолій Анатоліч наголосив, що навіть у Флориді в США з купою грошей може знайтися бабуся, яка на всіх підніматиме голос.

В Івано-Франківську 19-річна Ліза стрибала на скакалці біля під'їзду будинку. Туди ж прийшла і сіла на лаву місцева жінка похилого віку. Вона зажадала, щоб дівчина перестала стрибати в неї "перед очима" або пішла в інше місце, обізвавши дівчину "соплячкою" та "гів*ом".

Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч на своїй сторінці в мережі Інстаграм прокоментував подію.

Він зазначив, що у його дитинстві біля під'їзду завжди сиділи бабусі. Зазвичай вони були добрі та добрі, але в кожному дворі була бабуся, яка всіх ненавидить. Тоді він думав, що кричать лише незадоволені всім чи самотні старі люди.

Але потім подорослішавши і побувавши в різних країнах, Анатолій Анатоліч побачив, що навіть у Флориді в США з купою грошей може знайтися бабуся, яка на всіх підніматиме голос.

Подивившись відео, Анатолій Анатоліч звернув увагу на дівчинку та її реакції. Ось це дуже цікаво, адже вона поводилася культурно і не переходила недозволених кордонів. На відміну від старшої жінки, яка почала ображати 19-річну Лізу.

"Ця дівчинка показала, наскільки сучасна молодь може бути вихованою та культурною. Аргумментовано розмовляє та пояснює свою позицію. Дуже крута. Час робити флешмоб і йти зі скакалками до під'їзду тієї бабусі, показавши наскільки ж вона не має рації", - висловився Анатолій Анатоліч.

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