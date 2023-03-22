Маша Єфросиніна розповіла, що за останні кілька тижнів вона здійснила стільки переїздів-перельотів, що в неї назбиралося чимало кумедних історій.

З перших днів війни фонд телеведучої Маші Єфросініної допомагає жінкам та дітям, які постраждали від вторгнення росії. Сама телеведуча веде благодійні концерти та розповідає світовим ЗМІ про те, що відбувається в Україні. На своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася розповіддю про свої пригоди за кордонм.

Маша Єфросиніна розповіла, що за останні кілька тижнів вона здійснила стільки переїздів-перельотів, що ледве може згадати вранці, де перебуває.

Днями вона повернулася з Ізраїлю на півдня, щоб поцілувати сина і летіти до Мюнхена відновлювати документи, що її вкрали в Парижі. У Мюнхені ведуча забула свою валізу на полиці літака, але на цьому пригоди не закінчилися.

"Зі мною таке вперше. Але і це не все. Повертаюся до мами з сином у Варшаву, і до своєї валізи, яка так і лежить нерозпакована з Ізраїлю. Відкриваю і розумію, що і в ній немає мого боксу з косметикою і згадую, що виклала все це на ліжко в готелі Тель Авіву, і забула покласти в чемодан! Я забула. Я, людина, яка сто п'ятдесят разів оглядає номер перед тим, як виїхати", - поділилася Маша Єфросиніна.

Крім того, до неї за кордоном клеївся таксист і навіть возив її небезпечними районами Варшави.

"На цьому мала б і закінчити свою нехитру розповідь, але ви повинні знати, що по дорозі на потяг мене клеїв таксист приберу, показавши перед цим усі наркоманські райони Варшави. По мені, мабуть, видно, що мені це дуже цікаво", - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, схудла Єфросиніна зізналася, чому неадекватно сприймає себе в дзеркалі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна поставила на місце українців, які згадали про її маму та сестру з рф.

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