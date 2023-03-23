Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф " . Зірка також працювала у Парижі, а нещодавно оголосила після закінчення зйомок чергового сезону МШ, що їде працювати до Ніцци. Але днями зірка зізнавалася, що вже місяць не може знайти житло у Каннах. Ольга, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга показала, як дитина займається спортом після того, як з'їла пончик.

"З'їла пончик і почала сама собі присідати у буланжері. Якісь гіперсвідомі діти пішли чи що це з ними?" - запитала Ольга.

А до цього Мартиновська розповіла про наболіле. Зірка відверталася про свої невдалі стосунки.

"Якби я не була кулінаром і мала б блог - я б розповідала про те, як не вийти заміж. Тобто як невдало вийти, а потім не мати взагалі жодних стосунків уже понад 5 років", - написала Ольга у публікації.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, як дочка переживає цей тяжкий час.

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