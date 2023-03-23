Українська співачка Настя Каменських приміряла традиційне вбрання, але користувачі мережі здивувалися та порівняли її з темною відьмою.

Українська співачка Настя Каменських не припиняє радувати шанувальників новими цікавими роботами. Днями вона випустила пісню під назвою "Душа", яка викликала неоднозначну реакцію у шанувальників її творчості. Не лише музика та слова композиції захопили увагу, а й образи, в яких постала артистка. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість розповіла про центральний образ кліпу.

Виявилося, що артистка приміряла українське вбрання. Але в той же час головним центральним персонажем кліпу була не вона, а стала лялька-мотанка. Вона уособлює прообраз жінки-берегині. Здавна мотанка була сильним захистом душ від усіх бід, тому й стала центральним образом кліпу на нову композицію Насті Каменських.

"Мотанка завжди приносила в будинок світ і надію на світле майбутнє. І для мене було важливо принести цю енергію в серця слухачів. Тому в нашу мотанку вкладено багато смислів", - пояснила Настя Каменських.

У коментарях користувачі мережі ділилися думкою про пісню артиски. Багато хто зазначав, що робота цікава не лише музично. Але візуально також привертає увагу, особливо образами. Щоправда, деяким вона чомусь нагадала темну відьму Беатрісу Лестрейндж і саги про Гаррі Потера, чим розчарувала: "Невже Беатріса Лестрейндж?", "І справді нагадує або Ротару або нагадує чомусь Беатрісу Лестрейндж"

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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