Цього разу на своїй сторінці в Instagram актор поділився цікавими спогадами з дитинства.

"Ми маємо рухатись! Моя покійна бабуся Маруся, завжди казала, що це основа її нормального самопочуття! То була її філософія. Вона реально була для мене титаном у багатьох внутрішніх становленнях. Знаєте, тим титаном, до якого тобі ментально буде завжди далеко. І ти це вже змалку чітко усвідомлював. По-перше,моя бабуся пережила голод тридцятих … не буду в цей пост вплітати її переконливі розповіді про ті страшні роки…", — пише Тарас Цимбалюк.

Він також пригадав, як його 90-річна бабуся самотужки викопала картоплю га великому городі, бо не хотіла напружувати свого сина та онуків.

"У мене щоразу навертаються сльози від згадуваного. В таких деталях, до речі, проглядається незламність нашого народу… Бабуся іноді мені нагадувала нашого відомого філософа - Григорія Савовича Сковороду. Те, як він пішов з життя, - стало вже національною притчею… А легендарний вираз: «світ мене ловив, та не спіймав», що заповів написати на своій могилі, - облетів весь світ", — додав артист.

Крім того, Тарас Цимбалюк розповів, як його в дитинстві дивував батько.

"Коли потрібно було якось проявити себе фізично, коли я, наприклад, як дитина, не завжди мав запас терпіння, і запитував у тата, як він може довго не концентрувати себе на фізичній втомі, роблячи щось… «Сину, я просто про це не думаю»,- відповідав мені мій Тато… Ніколи не змушував мене… тільки подавав приклад, і мені завжди хотілось все робити як він… Такі безцінні та теплі спогади про рідних іноді скеровують нас… Мотивують, в якійсь мірі… Головне, що ми цінуємо і згадуємо. Це нас - людей завжди буде відрізняти від тією нечисті, яку, за невідомою нам усім помилкою, теж приплітають до людства", — наголосив актор.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.