Звезда сериала «Поймать Кайдаша» Цымбалюк прокомментировал реакцию россиян на ужасный удар по Запорожью.
В пабликах россияне радовались атаке и горящим квартирам мирных украинцев, а также призывали к новым ударам.
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Комментируя такие радости, Цымбалюк на своей странице гневно обратился к гражданам России: «Каждый в вашей гнилой стране отвечает за этот терроризм».
По состоянию на 7 утра 23 марта, по уточненным данным Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, враг нанес 6 ракетных обстрелов по городу Запорожье из реактивной системы залпового огня "Смерч".
В результате вражеского обстрела пострадали 32 человека, из которых 20 мужчин, 9 женщин и 3 детей. Состояние детей пока удовлетворительное, угрозы жизни нет. В больницу госпитализированы 28 человек.
Один человек скончался в больнице.
Напомним, ранее Тарас Цымбалюк удивил откровением о своем детстве.