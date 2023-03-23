Украинский актер Тарас Цымбалюк нашел, что сказать гражданам российской федерации.

Звезда сериала «Поймать Кайдаша» Цымбалюк прокомментировал реакцию россиян на ужасный удар по Запорожью.

В пабликах россияне радовались атаке и горящим квартирам мирных украинцев, а также призывали к новым ударам.

«Долбить не передолбить», «Россия, вперед», «Гори-гори ясно, чтобы не погасло».

Комментируя такие радости, Цымбалюк на своей странице гневно обратился к гражданам России: «Каждый в вашей гнилой стране отвечает за этот терроризм».

По состоянию на 7 утра 23 марта, по уточненным данным Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, враг нанес 6 ракетных обстрелов по городу Запорожье из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В результате вражеского обстрела пострадали 32 человека, из которых 20 мужчин, 9 женщин и 3 детей. Состояние детей пока удовлетворительное, угрозы жизни нет. В больницу госпитализированы 28 человек.

Один человек скончался в больнице.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк удивил откровением о своем детстве.

Также сообщалось, как Тарас Цымбалюк помогает ВСУ.